Stjonkswam en kanterel: it is in goed jier foar poddestuollen

Frânske kanterellen, de grutte stjonkswam: it binne samar in pear poddestuollen dy'st oeral tsjinkomme kinst. "Deze paddenstoelen groeien het beste in regenachtige perioden", fertelt poddestoel-ekspert Herman Sieben. "Het is zeker de afgelopen weken erg nat geweest en daardoor schieten ze als paddenstoelen uit de grond." Poddestuollen binne skimmels, dy't soargje dat dea hout fergiet. "We kunnen daarom niet zonder paddenstoelen", stelt Sieben.

Lit mar lizze

Om de poddestuollen genôch romte te jaan, lit Steatsboskbehear dêrom faak ôfsage beammen lizze. Dat soarget foar de nedige fragen by kuierders, fernimt boskwachter Roel Vriesema. "Wy krije in soad klachten en fragen oer wêrom't wy de ôfsage takken net opromje. Mar der groeie in hiel soad skimmels op dit hout. Dy skimmels binne de groeistoffen foar de boaiem en dêr groeie de beammen úteinlik wer fan. Ek ite in soad bisten poddestuollen."