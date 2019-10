Goed poddestuollejier, mar warskôging: "Best veel soorten hebben last van stikstof"

It is in goed jier foar de poddestuollen. Se binne der earder as oare jierren en it binne der boppedat folle mear. Ekspert Herman Sieben en Roel Vriesema fan Steatsboskbehear binne mar wat bliid mei it goeie poddestuollejier. "Paddenstoelen zijn onmisbaar in de kringloop van het bos."