Boalserter bedriuw tinkt oplossing stikstofprobleem te hawwen

It bedriuw toande in proefopstelling mei algetanks yn it Wykein fan de Wittenskip. Dy opstelling bestiet út in apparaat dat dong skiftet yn in sletten systeem.

Algen meitsje aaiwyt fan stikstof

Dêrtroch ûntsnapt de ammoniak net. Nei it skiftsjen is it grutste part mei de stikstof geskikt om oan te bieden oan algen yn spesjale tanks. Dy meitsje der aaiwyt fan en dat is wer in grûnstof foar fretten.

De algen nimme ek nochris CO2 op foar dit proses en se meitsje grûnstoffen foar bygelyks de farmaseutyske yndustry.