Epke moandei op WK turnjen, mar fitheid is noch in fraachteken

Mar hoe sit it mei de fitheid fan Epke Zonderland? Hy kwakkelet al it hiele jier mei de sûnens. "Ik tink der leaver net te bot oer nei", seit er tsjin de NOS. "Ik bin al lang bliid dat ik hjir stean. Mar no't ik hjir bin, lis ik de latte ek wer wat heger. En der binne no wolris trainingen dat it my ôffalt en dan kom ik der wer efter dat ik net sa fit bin as oars. Mar ik hoopje dat it genôch is."

Tradisjonele bierfeest fan Stuttgart

Tsjinoer de lokaasje fan it WK yn Stuttgart leit in grut en drok festivalterrein. Want oktober is ek de perioade fan de tradisjonele bierfeesten yn de Dútske stêd. "It is jûns en nachts wol wat rumoerich. We komme de feestjende meute alle dagen tsjin, mar it liedt ús net ôf."

Werom nei 2007

Tolve jier lyn wie it WK ek al yn Stuttgart. Doe waard Zonderland fjirde op de rekstôf en pleatste er him foar it earst foar de Olympyske Spelen. "Dat toernoai kaam de stabiliteit op de rekstôk nei foaren", wit Zonderland noch. "Dat wie yn dy perioade in omslach. Doe waard dúdlik dat der potinsje yn siet. Dat ik de finale helle en fjirde waard, wie foar my al in hiele ferrassing."