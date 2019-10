Opskuor om dvd Rommy: opbringsten binne foar grêf, mar famylje is net ynljochte

Tjeerd Henstra, in soan fan Rommy, leit út: "We binne der net bliid mei dat op de poster stiet dat it foar it grêf fan ús heit is. De hiele famylje wist der neat fanôf. Der hat gjin oerlis west mei de famylje. De dvd fine we prima, dy hele feestjûn ek. Mar hy hie wol even sizze kinnen dat it foar it grêf is. We kinne dat ûnderhâld sels wol betelje."

De famylje fan Rommy kaam der pas efter doe't se de poster seagen. "It stie samar op ynternet", seit Henstra. "Doe hat myn broerke op ynternet set dat we it net leuk fine, want wy witte fan neat. No is it in oar ferhaal, seit er dat de opbringsten foar letter binne. Mar dat stiet net op de poster."

Op eigen houtsje dien

It is yndie net oerlein mei de famylje, jout De Haan ta. "Ik ha dit op myn eigen houtsje dien. De famylje mei it sels ek wol ûnderhâlde, dan hoech ik der net mear hinne. Gjin probleem. Mar ik doch dit foar myn freon, Rommy. It stoart de opbringsten gewoan op in rekkening. Dy sinten kinne se brûke as der gjinien mear komt. Dan stiet der noch in potsje foar de begraffenisferiening om it op te rêden."

De opskuor op Facebook baalt De Haan ek fan. "Elkenien wit wol wat it is: in roddelblêd. Se meie graach ien de grûn yn traapje. Mar se moatte minsken rjocht yn de eagen sjen."