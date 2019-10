LDODK ferrassend ûnderút yn lêste fjildwedstriid fan it jier

It begjin fan de wedstriid wie ek al foar de Amsterdammers. Dy kamen mei 4-1 foar en even letter ek mei 7-4. LDODK kaam werom oant 7-7, mar krekt foar it skoft naam Blau-Wyt de lieding wer. Alle treffers fan LDODK yn de earste helte waarden makke troch Erwin Zwart (4) en Christiaan Dekkers (3).

Twadde helte

Yn de twadde helte liken de Gordyksters oarder op saken te stellen. De ploech fan Henk-Jan Mulder naam de lieding oer en stie op in stuit mei 13-11 foar. Erwin Zwart skoarde seis kear.

Dêrnei wie it dien mei de produksje fan LDODK yn in reinich en winich Amsterdam. De thúsklup skoarde noch wol fjouwer kear, ûnder oare mei wat strafworpen, en wûn de wedstriid sadwaande mei 15-13.

LDODK no tredde

It is it twadde ferlies fan LDODK yn fiif wedstriden. Earder wie koprinner PKC al mei ien puntsje te sterk. Troch it ferlies yn Amsterdam wurdt LDODK yn de stân ek ynhelle troch Blau-Wyt. De Amsterdammers steane no twadde, LDODK tredde.