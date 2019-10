D66-fractie Súdwest-Fryslân vroeg Kamerlid Tjeerd de Groot uitleg over uitspraken

Bakker: "Toen ik het hoorde was ik niet blij. Wij zitten er anders in. Hij heeft het wel over onze boeren en we zijn een genuanceerde partij. We hadden van hem ook een genuanceerder standpunt verwacht." Volgens Bakker hebben meerdere afdelingen in Fryslân contact gezocht met het Kamerlid over zijn uitspraken.

De uitleg van De Groot was wel genuanceerd. Hij heeft aan de fractie uitgelegd dat zijn verhaal over veel meer gaat dan alleen maar stikstof en dat hij al jaren probeert iets te veranderen aangaande de landbouw. Er moet volgens hem niet meer om de hete brij gedraaid worden, er moet duidelijkheid komen. Bakker kan zich daar wel in vinden.