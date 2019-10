D66-fraksje Súdwest-Fryslân hat keamerlid Tjeerd de Groot útlis frege oer útspraken

Bakker: "Toen ik het hoorde was ik niet blij. Wij zitten er anders in. Hij heeft het wel over onze boeren en we zijn een genuanceerde partij. We hadden van hem ook een genuanceerder standpunt verwacht." Neffens Bakker hawwe meardere ôfdielingen yn Fryslân kontakt socht mei it keamerlid oer syn útspraken.

De útlis fan De Groot wie wol nuansearre. Hy hat oan de fraksje útlein dat syn ferhaal oer folle mear giet as allinnich mar stikstof en dat hy al jierren dwaande is te besykjen wat te feroarjen oangeande lânbou. Der moat neffens him net mear om de hite brij hinne draaid wurde, der moat dúdlikheid komme. Bakker kin har dêr wol yn fine.