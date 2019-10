Auto's stedstafersjoch Ljouwert geane yn flammen op

Meiwurkers ûntdutsen de brân en bellen de brânwacht. Doe't dy oankaam, stie de foarkant fan in auto al folslein yn 'e brân. Om de brânwacht de romte te jaan, waard de dyk by it kantoar fan it stedstafersjoch tydlik ôfsletten.

De oarsaak fan de brân is noch ûndúdlik.