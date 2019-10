SC Hearrenfean pakt earste thúsoerwinning tsjin PEC Zwolle

Hearrenfean gefaarlik

Yn it earste kertier nei it skoft waard Hearrenfean twa kear gefaarlik. Earst koe Zwolle-keeper Xavier Mous krekt rêding bringe op in skot fan Woudenberg. Ut de hoekskop dy't dêrop folge stie Odgaard yn 'e wei by in skot fan Faik. Zwolle kaam yn it earste diel fan de twadde helte net fierder as in ôfswaaier fan Thy.

Ek yn it restant fan de wedstriid kaam de ploech fan Jansen net echt yn de problemen. Hearrenfean krige noch de grutste kânsen op in twadde goal. Van Bergen skeat oer, Ejuke koe in útbraak fan de Feansters net fersulverje en Dresevic syn kopbal gie oer. Yn de lêste minuten fan de wedstriid besocht Zwolle it noch mei de lange bal, mar Hearrenfean koe mei iennige muoite stân hâlde.