Basketballers Aris ferlieze fan Weert

Yn it earste kwart fan de wedstriid koe Aris net meikomme mei de basketballers út Weert. It stie nei tsien minúten 24-11 foar de thúsploech. Dochs kamen de Ljouwerters goed werom yn de wedstriid troch oertsjûgend it twadde kwart mei 21-11 te pakken. Dêrtroch stie der yn Weert in 35-34 rêststân op it skoareboerd.

Net genôch

Nei it skoft wie it Weert dat de foarsprong wer útwreide en Aris gie mei in 53-48 efterstân it lêste kwart yn. Dêryn koene de Ljouwerters net genôch bringe en gie de wedstriid mei 74-62 ferlern.