Snitser Dweildei: fjirtich dweilorkesten út it hiele lân

Yn in koarte tiid is de Dweildei fan Snits útgroeid ta ien fan de wichtichste en grutste dweildagen fan it lân. De kapellen koene yn twa klassen meidwaan: de Leutklasse en de Wedstrijdklasse.

Prizen winne

Hjirmei kinne se sawol jild- as oare prizen winne, sa as de priis foar de 'leutste' kapel en in 'gevulde koektroffee', de publykspriis yn de wedstriidklasse. Op tsien lokaasjes yn de binnenstêd en by de Wetterpoarte wiene de kapellen te sjen.