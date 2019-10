Hieke (17) fan Menaam organisearre in TikTok-gearkomste yn Ljouwert

Hieke hat sels mear as 24.000 folgers op TikTok. "It is in app om fideo's te meitsjen, mei muzyk derby. Ik kin moaie filmkes meitsje en dêrby ek noch ris myn ûnnoazelheid kwyt."

Filmkes mei muzyk

De filmkes gean oer fan alles en noch wat, mar hast altyd mei in link nei muzyk. "Ik haw bygelyks filmkes makke oer Fryslân, mar ek oer wat ik allegear gewoan meimeitsje op in dei."

By de Aldehou wiene TikTokkers út hiel Nederlân. Hieke: "Der binne sels minsken út Limburg kaam. Se komme út it hele lân. It is hjir hiel gesellich!"