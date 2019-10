Fytsynsammelaksje yn Goutum foar bern

Al nei in pear minuten waarden de earste fytsen brocht. "Ja, dizze stie dochs wat yn de skuorre", sei in man wylst hy syn fyts fan de karre helle. "Ik bin mei de auto, omdat it hurd reint, mar de fyts sels is noch hiel goed." De Vries nimt de fyts oan en set him by de oare fytsen. "Der steane al in stik as tweintich en se binne hiel ferskillend. It giet fan racefytsen oant lytse bernefytskes." De Goutumer wiist nei in nagelnije fyts. "Sjoch, dit is sels in elektryske. Kinst it dy foarstelle dat minsken sels dat bringe?"

Noch foardat De Vries syn sin ôfmeitsje kin, komt der al in oare fytsebringer oan. "Ja, myn frou die er neat mear mei. Ik hie him wol op Marktplaats sette kinnen, mar dit is foar it goede doel. Dat smyt mear op as jild."