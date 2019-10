Turnsuskes pakke mei Nederlânske seleksje olympysk ticket foar Tokio

Nei't twa tredde fan de dielnimmende lannen yn aksje west hie, besetten de Nederlânske turnsters it fjirde plak. Dêrmei wie it ticket foar Tokio binnen, want se moasten by de earste tolve einigje.

Letter op sneon komme noch de Amerikanen, Russen, Japanners en Brasilianen yn aksje. Oranje is noch net wis fan de WK-finale foar lanneteams. Allinnich de bêste acht pleatse harren dêrfoar.