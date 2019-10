Ald-steatelid en riedslid Nynke Koopmans stapt út VVD as protest op stikstofbeslút

It kabinet makke freed bekend om hunderten miljoenen euro's út te lûken om de stikstofskea yn Nederlân te ferminderjen. It bedrach is foar in part bedoeld om feehâlders út te keapjen dy't ophâlde wolle. It kabinet set ek yn op ynnovaasje yn de bou.

Maatregels te strang

Neffens Koopmans binne de maatregels fan it kabinet fierstente strang. Boppedat is se it net iens mei de koers fan har partij yn dizze problematyk. Koopmans: "Ik hie ferwachte dat myn partij sizze soe 'ho even, foardat we sokke yngripende maatregels nimme, moatte we dochs echt witte wêr't we it oer ha'." Se doelt dêrmei op de berekkeningen omtrint de stikstof dêr't fan alles oan mankearje soe.