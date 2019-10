PvdA Ljouwert hat noed oer gearwurking jeugdsoarch Fryske gemeenten

De PvdA sjocht in grutte groei fan it oantal jeugdsoarchoanbieders en dêrmei groeie ek de soargen om de kwaliteit en de stiging fan de kosten foar de soarch. De fokus fan it gearwurkingsferbân leit noch te folle op swiere, spesjalisearre soarch, wylst der neffens de partij in omslach wêze moat nei previntive soarch tichteby. Earder hat de PvdA yn de ried hjiroer al in moasje oannommen.

De partij is bang dat der te folle diskusje fierd wurdt oer struktuer, it behearskjen en kontrolearjen en dat der net yngien wurdt op de ûnderlizzende, ynhâldlike fraach wat de gemeenten berikke wolle foar de bern en wat dêr foar nedich is.