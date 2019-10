Boer wurdt neffens saakkundigen te hurd oanpakt foar stikstofprobleem

Elk syn diel

"De totale hoeveelheid stikstof in de wereld is gewoon te hoog. Daar komt een deel vanuit de landbouw, een deel uit de industrie, dus iedereen moet zijn deel doen", seit Cees Buisman fan Wetsus. Hy fynt dat de polityk de boer no ris dúdlikheid jaan moat: "De boer is een relatief kleine onderneming. Die heeft te maken met een idiote milieu- en vergunningenlast met allemaal verschillende regels. Denk aan biodiversiteit, dan weer stikstof en dan weer fosfaat of CO2 en methaan. Dat is toch geen stijl."

Neffens Buisman soe der út de polityk wei folle mear dúdlikheid komme moatte foar boeren, mei ien oerkoepeljend systeem dat maklik te begripen is foar elkenien.