Omrop TIP: De Jopopinoloukicoclub, in dokumintêre oer Joop ter Heul

'Jopopinoloukico' - it binne de earste letters fan de nammen fan Joop ter Heul en har seis freondinnen. Se diele leaf en leed en hawwe maling oan skoalle. Cissy van Marxveldt skreau 'De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul' yn 1919 en sûnt dy tiid is it stikken lêzen troch generaasjes puberfamkes. Allegearre woene se Joops freondinne wêze. Wêrom wie dat, en is dat noch sa? Ta gelegenheid fan Joops hûndertste jierdei makke Karen Bies in dokumintêre.