Van Deelen: "Fantastische avond, nog meer periodetitels te verdelen"

Trainer Henk de Jong wie nei ôfrin tige grutsk op syn ploech. "It wie echt spesjaal. Hoe't we fuotbalje en druk sette. It wie genietsje. Ik fûn it hiel goed."

Twadde perioade winne

Foar de Drachtster komt it goeie spul fan syn ploech net as in ferrassing. "Ik bin wol fernuvere, mar ik fernim al wol langer dat it deroan sit te kommen. Myn ploech is meitinkend en wol fuotbalje. No begjint de twadde perioade; en dy wol ik winne!"

De fjirde goal fan Cambuur tsjin Excelsior kaam fan Jarchinio Antonia. De fuotballer makke freed syn debút by Cambuur en skoarde binnen in kertier foar it earst foar de Ljouwerters. "Ik raakte hem niet eens zo goed, maar hij ging erin", neffens Antonia. "Ik was erg blij hiermee en dit doelpunt is me gegund door mijn teamgenoten."