Minister Wiebes hâldt gaswinning yn de Waadsee net tsjin

GroenLinks frege oan minister Wiebes wêrom't gaswinning yn it kwetsbere gebiet tastien is. Neffens de partij is dat net ferantwurde om't de biodiversiteit der sa grut is. De Partij voor de Dieren fynt dat de gemeente de fergunningen dy't jûn binne, weromlutsen wurde moatte troch de minister.

Wiebes: gjin skea oan natuer

Minister Wiebes seit dat gaswinning gjin skea tabringt oan de natuer yn it Waadgebiet, sa lit hy yn in reaksje witte. Betroubere gegevens oer de seespegel, fûgelstân en boaiemdelgong wurde neffens de minister op alderhande manieren sammele. Wiebes sjocht dan ek gjin reden om alle ûndersiken ôf te wachtsjen, dus kin de gaswinning yn it Waadgebiet trochgean.