Lintsje foar twa frijwilligers Snits Wyt Swart

De 88-jierrige Burkink is al sûnt 1963 drok mei frijwilligerswurk foar de klup. Sa wie er ûnder oare oant in pear jier lyn materiaalman. Ek de 72-jierrige Jansen is al jierren aktyf: hy is ûnder oare begelieder fan it G-team.

De mannen krigen de keninklike ûnderskieding opspjelde troch boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân op de bysûndere byienkomst 'De avond van toen' fan Snits Wyt Swart.