Trainer Jansen: "Super gemotiveerd om een goed resultaat neer te zetten"

Middenfjilder Jordy Bruijn wie oan it begjin fan de kompetysje ien fan de nije gesichten fan SC Hearrenfean. De 23-jierrige middenfjilder koe de earste wedstriden ûnder Johnny Jansen rekkenje op in basisplak.

Bruijn spile as rjochtsfoetige middenfjilder as hingjende linksbûten. Hy moast derfoar soargje foar de balâns op it middenfjild en koe oanfallend foar ympulzen soargje. De earste fiif wedstriden hie hy in basisplak, mar sûnt de komst fan Joey Veerman is hy dy kwytrekke.

"Kans komt vanzelf weer"

"Het is heel simpel, had ik er tien gescoord dan had ik er nooit uit gegaan", seit Bruijn. "We hebben een goede selectie, met veel goede spelers. Voor nu zit ik even op de bank, maar die kans komt vanzelf wel weer. Ik weet zeker dat ik er binnenkort weer in sta."