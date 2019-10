Vredeman de Vries priis foar Elmo Vermijs mei ûntwerp 'Gegrond'

Gegrond is de titel foar twa wurken: Geluidsspiegel en Perspectief fan it Oerol Festival yn 2018, oer de Skylger polder. Elmo Vermijs ûndersocht, mei de greidefûgels as graadmjitter, it wolwêzen fan it âlde kultuerlânskip dat ûnder druk stiet. It resultearre yn in lûdsspegel en in tentoanstelling foar 7.500 besikers.

Mei de Vredeman de Vries Priis foar foarmjouwing wol de provinsje in ympuls jaan oan de belangstelling foar foarmjouwing yn Fryslân.