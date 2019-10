Noppert ûnderút yn achtste finales by Players Championship yn Dublin

Earder op de dei wûn Noppert wol fan Darren Webster (6-1), Stephen Burton (6-2) en Steve West (6-5). Ferline jier pakte de Jouster syn earste winst op in fliertoernoai yn Dublin. Yn de finale fersloech er doe de Ingelskman Ian White mei 6-4. It wie de earste titel foar de Jouster by de Professional Darts Corporation.

World Grand Prix

Sneon wurdt noch it 28ste Players Championship hâlden. In dei letter begjint yn Dublin it telefyzjetoernoai de World Grand Prix. Danny Noppert fan De Jouwer komt moandeitejûn yn aksje tsjin Daryl Gurney, de nûmer trije fan de wrâld.