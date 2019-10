Gemeente Grins jout it foarbyld: in evenemint mei 25.000 besikers en gjin klachten

"Een aantal jaren geleden kwamen er steeds meer evenementen in de stad en liep het uit de hand", seit Marie-Lou Gregoire fan de gemeente Grins. In foarbyld dêrfan wie de simmer yn 2013. Troch it muzykfeest 'Hardstyle in the park' kamen der 120 klachten binnen fan lûdsoerlêst. Dêrnei is de aksjegroep 'Feesten uit balans' oprjochte en is de gemeente yn aksje kaam. Doe moast de gemeente wol wat fersinne.