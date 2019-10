Miljoenewinst foar ierappelprodusint HZPC

De totale omset fan HZPC oer 2018/2019 is 350 miljoen euro, it jier dêrfoar wie it noch 303. Ek it nettoresultaat gie omheech: fan 4,7 nei 9,4 miljoen. Neffens Gerard Backx, de CEO fan HZPC Holding, wie 2018/2019 in bysûnder jier. It bedriuw hie opnij te krijen mei in tige waarme en drûge simmer. Hjirtroch wie de opbringst de bunder leger as gewoan.

De delgong fan it folume yn Europa is kompensearre troch it omheechgean fan it folume yn Amearika en Azië.