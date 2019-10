100 oeren wurkstraf direkteur slachthûs Drachten foar mishanneling NVWA-ynspekteur

De man wurke yn april dit jier de froulike NVWA-ynspekteur twa kear tsjin de grûn, doe't se in ko mei in abses ûndersykje woe. It slachtoffer rûn in bult op 'e holle en in skaafde earmtakke op. De Westereender seit dat de frou fuortrûn wie en in hek iepen stean litten hie. "Yn panyk ha ik har fuortlutsen", seit er.

Dêrop hat de NVWA de fergunning fan it slachthûs ynlutsen. Abattoir Drachten leit al langer ûnder in fergrutglês: yn 2017 en 2018 krige de direkteur boeten fan 2.000 en 3.000 euro, omdat er kreupele en sike kij slachte. Nei in petear mocht it slachthûs yn maaie wer oan de slach.