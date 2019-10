Cambuur kin perioadekampioen wurde, dit binne de senario's

En der is sels noch in kânske op in beslissingswedstriid. As Cambuur mei 1-0 wint en De Graafschap mei 4-2, dan ha se likefolle punten en presys itselde doelsaldo. Itselde is it gefal as Cambuur wint mei 2-1 en De Graafschap mei 5-3, bygelyks. Mocht dat it gefal wêze, dan komt der in beslissingswedstriid tusken Cambuur en De Graafschap.

Ekstra omtinken op de radio

SC Cambuur - Excelsior is de Wedstriid fan de Wike by Omrop Fryslân. Ferslachjouwer Andor Faber sit yn it stadion en docht freedtejûn live ferslach op de radio fan 20.00 oere ôf. Mar dat is net alles: yn de studio hâldt presintator Roelof de Vries de konkurrinsje fan Cambuur yn de gaten. De grutste konkurrint is NAC Breda en as dêr wat bart yn de wedstriid tsjin NEC, fertelt Fabian Eijkhout fan Omroep Brabant dat.

It is online ek allegear te folgjen by Omrop Fryslân yn in liveblog. En sneon yn it Cambuur Sjoernaal in wiidweidige gearfetting fan it duel tsjin Excelsior.