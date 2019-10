'Hier zijn de Van Rossems' wie yn Ljouwert: wêr binne se west?

It doel fan it programma is dat de trije Van Rossems inoar plakken sjen litte dy't de oaren noch net goed kenne, en inoar ferhalen fertelle dy't dêr by hearre. Dat dogge sy, sa't se bekend wurden binne, mei goed gefoel foar humor. Maarten sjocht nei de stêd mei in histoaryske blik, Sis praat oer keunst as keunsthistoarika en Vincent wit alles fan architektuer.

Wer binne de Van Rossems west?

It is noch net bekend wêr't de Van Rossems krekt west binne, mar der binne wol twa plakken bekend. De earste is it Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar by it Aldehoustertsjerkhôf. Op in foto fan it argyf steane de bruorren foar it byld fan Pieter Jelles Troelstra, yn de grutte hal fan Tresoar.