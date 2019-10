Noch efkes en dan hat Marsum in sweltsjemuorre mei wiet fûgeltsjelân

It gebiet is net allinne foar fûgels, mar ek foar oare bisten. Foar ynsekten lykas flinters en bijen wurdt der in blommingsel siedde en foar flearmûzen komme der kasten.

Sukses yn Deinum

Yn Deinum, net fier dan Marsum, die yn 2018 bliken dat in sweltsjemuorre tige suksesfol is. Dêr binne in pear moanne nei de bou fan de muorre al goed 80 broedpearkes teld. In goede reden om yn Marsum troch te gean mei it projekt.