Op de Foarwurkerwei yn Bakkefean binne tongersdei krekt foar fiif oere twa auto's mei-inoar yn botsing kwaam. It ûngelok soe bard wêze troch in foarrangsflater. De skea oan de auto's is grut, mar der rekke aldergeloks net ien ferwûne by it ûngelok. De auto's binne yntusken burgen.