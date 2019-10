It is in tige populêr online medium: Rumag. Mei koarte puntige teksten ynspirearje se jongeren oer ferskate ûnderwerpen. Op it Friesland College yn Ljouwert jouwe se in gastles. Rumag pleatst gauris ûnbeskofte teksten, jout René Watzema fan it medium ta. Mar de gastles gie ek oer it útdaagjen fan studinten om iepen te praten oer tema's lykas sosjale media, seks, jild, iten en leafde.