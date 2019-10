Gjin jild foar weromkear Kanadeeske militêren by 75 jier frijheid

De stichting is wol fêst fan plan om de feteranen hjir takom jier wol hinne te heljen. "Yn totaal giet it om fjouwer of fiif feteranen. It kin net sa wêze dat ús befrijers der takom jier net by binne", seit Sloots. "Minsken fiele ek wol oan dat dit de lêste grutte betinking is dêr't dizze minsken by wêze kinne. Ek by oare grutte betinkingen wurde feteranen útnûge."

Der wurdt no nei alternativen socht om dit jild byelkoar te bringen. "We sette alles op alles om oare manieren te finen om it te finansieren. Fûnsen oanskriuwe bygelyks. Mar it is al oktober, dat is let. Miskien moatte we ús eigen reserves mar oanboarje. Dat is net winsklik."

400.000 euro foar oare projekten

De provinsje lûkt yn totaal sa'n 400.000 euro út foar tsien projekten. It grutste part dêrfan, sa'n 100.000 euro, is bestimd foar in plan om it noch libjende part fan in groep fan 210 joadske bern, dy't hjir yn de Twadde Wrâldoarloch ûnderdûkt sieten, werom te heljen nei ús provinsje.

In bedrach fan 75.000 giet nei in teäterfoarstelling oer fersetsstrider Cornelis Reeskamp, dy't ek oan de oerfal op de gefangenis yn Ljouwert meidie.

De Joodse Bruiloft, in searje foarstellings yn de âlde joadske buert yn Ljouwert, krijt in bedrach fan 70.000 euro. Fierder geane noch substansjele bedragen nei in wapendropping beleef- en kuiertocht en nei in boek oer de dielnimmers oan de oerfal op de Ljouwerter gefangenis.