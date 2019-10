Gerrit Hiemstra yn Rede fan Fryslân: "Jou jongere generaasje de romte"

Foar it earst yn it Frysk

It is foar it earst dat de Rede fan Fryslân yn it Frysk útsprutsen waard. Dat helle Hiemstra ek oan yn syn foardracht. "De bedoeling fan dizze rede is dat in bûtensteander syn of har fyzje jout op in tema dat wichtich is foar de Fryske mienskip. En dat is in goede saak. Ien fan bûten kin faaks op in manier nei Fryslân sjen dy't ôfwykt fan dy fan de minsken dy't der middenyn sitte. In ferfrissend nij ynsicht op de saak."

Hiemstra is hikke en tein yn Sumar, mar wennet sûnt syn achttjinde bûten de provinsje. Dat feroaret ynkoarten wer, want Hiemstra en syn frou ha plannen om nei Fryslân te ferhûzjen.