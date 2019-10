Veiling Sybrandy's twee weken later, om reddingsplan meer tijd te geven

Toen is er een reddingsactie opgezet door ondernemer Sjerp Jaarsma. Hij is nog bezig het plan van overname en de verhuizing van het park naar zijn recreatieterrein De Hege Gerzen te realiseren.

In de tussentijd stond er al een veiling gepland, maar die is nu met twee weken uitgesteld om Jaarsma meer tijd te geven het financieel rond te krijgen. De ondernemer hoopt ook op steun van de gemeente De Fryske Marren. Volgende week hoopt hij daar meer over te horen.

De kosten van het plan zijn 250.000 euro. Daarvan is 120.000 euro beloofd door geldschieters.