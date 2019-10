Advys nij plak Noardeast-Fryslân: nije riedsseal boppe-op gemeentehûs Dokkum

Nei de fúzje fan Dongeradiel, Kollumerlân en Nijkrúslân en Ferwerderadiel en de gearwurking mei Dantumadiel, is der ferlet fan in effisjinter hûsfestjen fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân. In advysbedriuw hat de ôfrûne tiid ûndersyk dien nei de mooglike opsjes. Ut dat ûndersyk docht bliken dat in ferbouwing fan it gemeentehûs yn Dokkum, werby't der in nije riedseal boud wurdt óp de yngong, de geunstichste opsje is. Boppedat soe de twadde ferdjipping fan it pân ophege wurde moatte.