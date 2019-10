Help socht by tagonklik meitsjen Reade Krús-kaarten Twadde Wrâldoarloch

Yn totaal giet it om sa'n 11.000 kaarten, wêr faak in ferstjerdatum en -plak en in begraafplak op steane. Somtiden steane der ek oare bysûnderheden op, lyk as it adres fan de persoan en ynformaasje oer de ynformant. De kolleksje kaarten is in wichtige boarne foar ûndersyk. Der binne twa sets mei kaarten, en dêrnei stiet der ek noch in kolleksje ferstjerakten út Dútslân klear fan Nederlânske minsken.

Trochsykber meitsje

De database dy't mei it 'crowdsourcing'-projekt byinoar sammele wurdt, komt úteinlik op de webside fan Netwerk Oorlogsbronnen en WieWasWie, in webside foar stambeamûndersyk. Dêr moatte de kaarten iepenbier en trochsykber wêze. Sa binne persoanen dy't bygelyks yn Dútslan oan it wurk steld binne, maklik werom te finen.

Minsken dy't meidwaan wolle oan it tagonklik meitsje fan de Reade Krúskaarten kinne harren oanmelde fia it platfoarm Het Volk by it projekt 'Rode Kruiskaarten CBG.' Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Sintrum foar Famyljeskiednis.