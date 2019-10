SC Cambuur docht gewoan, nettsjinsteande kâns op perioadetitel

As de Ljouwerters freed winne fan Excelsior en de konkurrinsje ferspilet punten, dan is de earste perioadetitel binnen. Dat soe in knappe prestaasje wêze, hielendal as je nei it swiere programma sjogge fan de earste searje. De Jong fernuveret him der net hiel bot oer: "Ast it foar it seizoen sjochst, dan is it wol ferrassend, mar eins nei in wike fernimst al dat de schwung yn de groep sit."

De spilers en technyske stêf dogge de saken dizze wike net oars as oars, nettsjinsteande dat der in perioadetitel pakt wurde kin. "We ha it der snein mei de jonges oer hân en ús ôffrege oft we it oars dwaan moatte. Dy seine: nee, gewoan normaal dwaan. As it gebeurt hawwe we in feestje, oars geane we gewoan sa troch", fertelt De Jong.