Fiif húshâldens yn Snits bliuwe earst op strjitte fanwegen skuorren, kringloop ek ticht

It gebou waard woansdei ûntromme, omdat der skuorren yn de gevels fan it gebou sitte. Dêrtroch is it net wis oft it gebou feilich is. De skuorren binne de ôfrûne tiid grutter wurden, hat bliken dien út mjittingen. "De kans dat het mis zou gaan was nihil, maar je wilt geen risico nemen", seit Ruben Greven fan Accolade.

De kringloopwinkel bliuwt oant 10 oktober ticht. Dat hat ek te krijen mei de konstruksjeproblemen yn de boppewenningen.