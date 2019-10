HEA! Gregorius Halman bout in kastiel

Gregorius Halman fan de Blesdike is hingjen bleaun yn mearkes en fantasy. Hy hat jierrenlang in langstme hân om dat wat yn syn holle siet te realisearjen. Doe't er 40 jier wie moast it der út. Al goed tritich jier is hy oan it bouwen: oan syn kastiel. Foar him is it in soarte twang, mar ek driuw en it sil nea ôfkomme. Mar hy genietet der enoarm fan.