Raze om Protters: "Ik wol dat jimme nei my harkje!"

Doede rekket syn wurk kwyt by de sosjale wurkfoarsjenning, om't hy in kollega slein hat. En hy is bot fereale op sjongeres Elske de Wall en is wat te fier gien yn it uterjen hjirfan mei as resultaat in kontaktferbod. Doede komt thús te sitten by syn mem en beide sitte yn in sosjaal isolemint.

Raymond Muller spilet de haadrol fan de autistyske Doede. Doe't hy him yn de rol ferdjippe, besefte hy dat er net in soad fan it ûnderwerp fan ôf wit. "Dêr skrok ik wol fan. No sjoch ik wat it foar minsken betsjutte kin, hoe't dat harren beheine kin."