Aksjes oankundige by Friesland Campina

De demonstraasje is in inisjatyf fan de stichting Even Geen Vlees, en wurdt stipe troch in grut tal bistewolwêzensorganisaasjes. De dielnimmers binne fan doel om protestbuorden en flyers mei te nimmen. Ek sille foarbygongers bylden sjen út in koweslachthûs. De aksjefierders wolle omtinken freegje foar it wolwêzen fan kij, mar ek foar de impakt dy't de suvelyndustry hat op it klimaat.

De aksjegroep demonstrearre earder ûnder oare tsjin de jierlikse barbeque fan de Twadde Keamer.