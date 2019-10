Opluchting dat Bolletongersdeimerk trochgean kin

Lokale lekkernijen, klean, húshâldlik guod. It wurdt tongersdei allegearre ferkocht by de Bolletongersdei yn Boalsert. Merkmaster Vonk is bliid, no't der de standsjes stean sjocht: "Het was in het begin van de week onduidelijk of we de locatie wel konden gebruiken." Yn oerlis mei projektlieders en de oannimmer waard dochs grien ljocht jûn oan de tradisjonele merk.

Om njoggen oere is de merk úteinset. Bolletongersdei is foar de stêd in wichtige dei, fertelt Robbie fan de organisaasje: "It binne dè feesten fan Boalsert, tegearre mei de Heamieldagen."