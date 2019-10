It slachtoffer moast troch de brânwacht út de auto helle wurde. De man is dêrnei mei de ambulânse nei it sikehûs brocht. Yn earste ynstânsje waard ek in traumahelikopter oproppen, mar al gau die bliken dat dat net nedich wie. De plysje ûndersiket de tadracht fan it ûngelok.