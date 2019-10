Ljouwert moat fan de bank ôf, en de sportskuon oanlûke

Sport hat net allinne in positive ynfloed op sûnens mar meidwaan is ek goed foar it sosjale libben yn de gemeente. Woansdei is dêrom úteinset mei de earste praat- en diskusjejûn om ta in lokaal sportakkoart te kommen.

Minsken fan sportferieningen, maatskiplike organisaasjes en de gemeente kamen byinoar yn it Cambuurstadion om te brainstoarmjen oer wat der yn dat akkoart komme moat te stean. It is de bedoeling dat it akkoart der yn maart lizze moat.

Neffens Karin Zwart fan de organisaasje is it lanlike sportakkoart folle mear basearre op grute linen, wylst dit lokale akkoart oer hiel konkrete plannen en ideeën gean moat. It akkoart moat in pear jier meigean, en de gemeente Ljouwert hopet dat der hjirtroch in beweging op gong komt wêrtroch't der tenei mear sporten wurdt.