"Húsdieren faker ynsette foar âldereinsoarch, minsken fleurje derfan op"

Femke Visser liet it publyk fan IepenUP live woansdei oan de hân fan in filmke sjen hoe't de bewenners yn har sintrum ek geastlik better wurde as se mei in hûn yn kontakt komme.

Boa konstriktor

IepenUP live hie hie woansdeitejûn alle oandacht foar foar it húsdier, foar poeskes en puppys. Mar ek jager Titus Sijmonsma kaam del om it manmachtige publyk sjen te litten dat in jachthûn wier bliid is as er foar de baas oan it wurk kin. Jonathan Leys besocht, hast tsjin better witten yn, mear begryp te krijen foar syn leafste bisten, in boa-konstriktor en in sissende kakkerlak.

Hin feroaret yn hoanne

De measte wurdearring gie lykwols nei Coby Bakker dy't har hin meinommen hie nei Ljouwert. No ja hin? Troch in natuerlike ôfwiking feroare har hin stadichoan yn in hoanne. It bistje kukelekude alle moarntiden de hinnen wekker en ferpofte it om noch sels aaien te lizzen