Foodwike moat bewustwurding oer sûn en duorsum iten grutter meitsje

De wike is in inisjatyf fan de gemeente Ljouwert, de provinsje en de feriening Circulair Friesland. Ferskate Fryske restaurants, hoareka-opliedings en boeren wurkje mei.

De World Food Wike is in útfloeisel fan de Lânboudeals, dy't begjin 2018 ôfsluten binne mei ferskate organisaasjes. Dat binne ôfspraken tusken de provinsje en de boeresektor oer it duorsumer meitsjen fan de lânbou.