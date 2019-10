Underhâld doarpshuzen Weststellingwerf ek de kommende jierren regele

It ûnderhâld fan doarpshuzen in de gemeente Weststellingwerf moat ek yn de takomst goed regele wêze. Dat fine de gemeente en de Stichting Harten 10. Wethâlder Roelof Theun Hoen en de stichting hawwe dêrom in kontrakt tekene dat it jild foar it ûnderhâld beskikber is.