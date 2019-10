FIDEO: IepenUP Live oer de 'skattichheid' fan bisten

Yn it programma prate we oer dieremuzyk, kij oankrûpe en der is in soad diereproaza.

De oare kant

It libben fan bisten is net altyd maklik. Mei Barbara van der Weijden prate we oer de stichting Barking Romania, dy't him ynset foar strjithûnen en asilen yn Roemenië. Se giet der geregeld hinne om de hûnen sterilisearje te litten. Sa'n 150 Roemeenske hûnen wachtsje op in adopsjefamylje yn Fryslân. Barbara fertelt hoe't har leafde foar hûnen ûntstien is en wêrom't se sa graach helpe wol.